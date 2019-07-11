通緝犯陳宏宗朝警方的偵防車開1槍，子彈貫穿擋風玻璃。（陳世宗攝）

槍擊要犯陳宏宗 嘉義拒捕與警駁火身亡

警方昨（10日）圍捕犯下雲林西螺果菜市場掃射案及台南楠西開槍襲警案的要犯「六指仔」陳宏宗，雙方駁火時，一名許姓維安特勤員警額頭中彈，但彈頭竟在他額頭和防彈頭盔間的縫隙縫隙轉了半圈掉出來，許員僅受擦傷，真的是命大。

近日警方發現陳宏宗在嘉義大埔現蹤，立即調集刑事局偵六大隊、台南市警局、西螺分局等並出動維安特勤隊前往圍捕；10日凌晨4時許，警方發現陳嫌駕駛懸掛假車牌的車輛，立刻出動2輛貨車及2輛偵防車展開三面包抄圍捕，陳嫌立即倒車衝撞意圖逃逸。

當幹員趨前敲擊車窗時，陳嫌突從車內朝車外警方連開5槍，其中1槍擊穿偵防車擋風玻璃，打中許姓維安小組隊員左側頭部。據自由時報報導，這顆子彈射入許員額頭與防彈頭盔之間的縫隙，彈頭在頭盔內轉了半圈，掉落在汽車的儀表版上，許員僅受擦傷，冰敷後就出院。刑事局副局長朱宗泰直呼，許員「很幸運，真是命大」。

而維安員警朝陳嫌車內連開3槍還擊，確認陳嫌沒有反應後，將陳嫌從駕駛座拉出車外並上銬，救護人員到場確認陳嫌已死亡。下午進行解剖，確認陳宏宗死因為右後腦遭子彈貫穿致死，排除自殺可能。

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