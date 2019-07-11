英國出現新品種金色大鳥！本月1日英國艾爾斯伯里（Aylesbury Vale）的「TiggyWinkles野生動物醫院」接獲民眾送來了一隻金黃色的大鳥，通報時獸醫們都不確定是什麼生物，或是新的異國品種，經清洗檢查後發現是一隻被咖哩覆蓋全身的海鷗，並將牠洗乾淨。網友知道真相後笑稱，「神鳥鳳凰」、「人家只是想染個金色洗屁」。

TiggyWinkles野生動物醫院在《臉書》專頁發文，「這是我們在一段時間看到的最奇怪的傷亡情況之一」，院方表示，「當時民眾通報說在A41公路旁發現一隻橘色的鳥，我們完全不知道是什麼生物」，直到獸醫師將牠洗乾淨才發現竟是一隻海鷗。

院方指出，「牠不知怎麼地被咖哩或薑黃覆蓋全身羽毛上，阻止他正常飛行」，獸醫師細心的將牠請洗乾淨並檢查，牠終於回到原本的顏色，除了身上還有些「刺鼻的氣味」外，健康狀況良好，獸醫更將海鷗取名為文尼（Vinny），以紀念牠掉進Vindaloo咖哩中。

獸醫細心的將牠清洗。(翻攝Tiggywinkles Wildlife Hospital臉書)

獸醫將海鷗取名為Vinny以紀念牠掉進Vindaloo咖哩中。(翻攝Tiggywinkles Wildlife Hospital臉書)

據外媒報導，這其實不是英國第一次發生海鷗掉進咖哩中需要清潔救治的事件，2016年曾有一隻名叫Gullfrazie的海鷗，疑似在一家工廠外垃圾桶找食物時，掉進了一桶廢棄的雞肉咖哩中，當時也被送往當地動物醫院，洗淨後野放。

PTT網友看完也紛留言，「英國咖哩這麼黃」、「咖喱鷗」、「說不定是想當金毛8+9，人家染很久洗屁」、「染得還蠻好看的XD」、「以為是神鳥鳳凰」、「鳥沒事就好，但牠眼神越看越好笑」。

(中時電子報)