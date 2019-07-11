《日本經濟新聞》報導，美國川普政府擬與同盟國的軍隊一起組成護衛在中東的伊朗外海等航行的民間船隻之聯盟，並向日本政府探尋合作的意願。

美國已向其他同盟國呼籲合作，今後數周內將決定參加的國家。日本政府將視美方具體的要求內容，再決定參加與否，若決定要參加，則需判斷是否符合日本的法律框架。

日本的石油幾乎全都仰賴進口，其中又以對中東的依存度為高。日本財務省的貿易統計顯示，2018年日本對中東石油的依存度達88％。以國別來看，沙烏地阿拉伯占38.6％、阿拉伯聯合大公國占25.4％、伊朗占4.3％。

日本船主協會指出，會員公司的船隻每年約有1700艘通過霍爾穆茲海峽，其中約500艘是大型油輪。海運公司採取要求旗下船隻全速通過危險海域並增加看守監視次數的措施，但仍然很有限。

日本官房副長官野上浩太郎10日在記者會上強調，「確保霍爾穆茲海峽航行的安全對日本能源安保上是關乎死活的問題」。至於日本是否可能參加護衛聯盟，野上表示，「美日間緊密的溝通過程不便詳細說明」。

美方發起組成護衛民間船隻聯盟的構想，是希望在負責指揮警戒工作的美國艦船周邊，由參加國護衛美國的警戒艦船以及自己國家的民間船隻，但現階段還有許多不明朗的部分，日本政府也準備了包括派遣自衛隊艦船之外的其他選項。

日本若派遣自衛隊到霍爾穆茲海峽，可預想有4個大的法律框架，包括根據《安全保障相關法》限定行使集體自衛權及後方支援、根據《自衛隊法》展開海上警備行動、根據《海盜對處法》派遣自衛隊、制定限期的《特別措施法》。

(中時 )