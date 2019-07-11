新研究顯示每天喝1小杯含糖飲料就可能大增罹癌率

對現代人來說，一天喝杯果汁或汽水等含糖飲料，是很平常的事，不過，一項新研究顯示，一天只要喝100毫升，也就是1/3汽水罐的含糖飲料，就會增加18%的罹癌率，或是22%的乳癌風險率。

據CNN新聞網10日報導，這項研究觀察了超過10萬名法國成人，發現了含糖飲料和某些癌症風險增加的關聯。

(中時電子報)