驚！1天1小杯果汁或汽水 罹癌率大增 09:082019/07/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新研究發現，就算每天只喝1小杯含糖飲料，也會導致罹癌率大增。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新研究顯示每天喝1小杯含糖飲料就可能大增罹癌率 對現代人來說，一天喝杯果汁或汽水等含糖飲料，是很平常的事，不過，一項新研究顯示，一天只要喝100毫升，也就是1/3汽水罐的含糖飲料，就會增加18%的罹癌率，或是22%的乳癌風險率。 據CNN新聞網10日報導，這項研究觀察了超過10萬名法國成人，發現了含糖飲料和某些癌症風險增加的關聯。 (中時電子報) #含糖飲料 #汽水 #果汁 #癌症 #罹患 也許您會感興趣 推薦閱讀 當健康海綿學新知 不作獨行俠 可減1／3失智率 12:282017/07/20 國際 一天一顆蛋 遠離中風、心臟病 01:002018/05/23 國際 超過這溫度猛喝熱茶 罹癌機率增加90％ 17:382019/03/21 國際 國際熱門新聞 體內挖出4.3公斤驚人物！奈良鹿慘死 - 國際 挺華為！歐洲這國全境用5G成首例 - 國際 驚！1天1小杯果汁或汽水 罹癌率大增 - 國際 報復！ 伊朗革命衛隊企圖扣英油輪 - 國際 意外！川普再打關稅牌 《聖經》也受害 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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