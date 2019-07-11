發起罷免高雄市長韓國瑜的團體「Wecare高雄」，日前指控韓國瑜在左營區租屋，是精挑細選的地緣政治戰略地位，原因就是這處方便搭高鐵。對此，前國民黨立委孫大千直言，對這群人來說，罷韓唯一的理由，是因為他們一直認定，「高雄市本來就是綠營口中的肥肉，怎麼可以落入韓國瑜的手中呢？」

「Wecare高雄」控韓國瑜在左營區租屋，是精挑細選的地緣政治戰略地位，因這處方便搭高鐵。「Wecare高雄」指官邸位置不是亂蓋的，尖峰時刻，開車到四維行政中心只要6分鐘，順暢時4分鐘可抵達，就算到鳳山行政中心也僅9分鐘。「Wecare高雄」還特別換算韓的左營租屋處，上下班往返四維、鳳山2處均要半小時，是住在官邸的3至5倍之久，認為若有重大災難發生，很多時候會來不及趕到。

對此，孫大千在臉書指出，這究竟是「Wecare（我們在乎）高雄」，還是「Wekidnap（我們綁架）高雄」呢？他說或許對這群人來說，罷韓唯一的理由，是因為他們一直認定，高雄市本來就是綠營口中的肥肉，怎麼可以落入韓國瑜的手中呢？

孫大千把前高雄市長陳菊和韓國瑜列出八個「超級比一比」，首先，他說陳菊任內登革熱病例將近2萬例，而韓國瑜目前33例。二、陳菊留下5000個天坑，而韓國瑜拚命修路補平。三、陳菊為高雄留下3千多億元的債務，而韓國瑜正在想辦法籌錢還債。四、陳菊留下一堆嚴重阻塞的排水箱涵，而韓國瑜正在盡全力疏浚中。

接著，孫大千說陳菊任期未滿就北上高升，而韓國瑜只不過是接受國民黨的徵召參加黨內初選。六、在當年中石化氣爆時，住在官邸的陳菊距災區僅僅200多公尺，仍拖近3小時才到現場。而韓國瑜只是自掏腰包，租了一間小公寓，還要被嫌，位置挑得不夠好，不能夠兼顧突發狀況。七、凡那比颱風釀成高雄大淹水時，當天下午2點到5點，陳菊可以在官邸睡午覺，主要首長都沒有在災害應變中心。而韓國瑜現在被要求應該要寸步不離，死守高雄。八、陳菊官邸光是在2009年的六、七月兩個月的電費支出，就高達12萬元。而韓國瑜則是每月自付3萬多元，租屋自住。

(中時電子報)