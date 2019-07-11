長榮空服罷工事件鬧得沸沸揚揚，網友也好奇，究竟下個可能會罷工的產業是哪個？有台鐵員工就在臉書上發文分析，這次長榮空服員罷工引起外溢效應，而下一個最有可能發動罷工的恐怕就是罷工開山祖師台鐵。

這名台鐵員工在臉書社團《一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels》指出，下一個最可能發動罷工的血汗工廠是台鐵，在去年7月他曾發起加薪1萬元的連署，以拉近與台電、中油等國營事業平均1~2萬的月薪差距，來留住才解決人力不足、技術青黃不接等問題。

台鐵長期面臨著人力吃緊的問題，去年更發生了普悠瑪事件，台鐵局長、交通部長、行政院長都曾表示要調薪，之後交通部雖有規定普悠瑪、太魯閣號要實施雙人乘務，但具體的調薪方案卻還遲遲未出。

這名台鐵員工解釋，交通部下的郵局已有加薪13%具體方案，台鐵工作相對於郵局要輪班，假日更忙而且更危險辛苦，至少要加薪1萬元，也就是30%以上，才有可能不罷工或其他抗爭。

台鐵員工在臉書指出下個有可能的罷工產業就是台鐵。（圖擷取自臉書）

最後，該員工補充，台鐵是台灣罷工的開山祖師，1988年五一罷工有9成火車開不出去，2003年台鐵企業工會也通過台灣歷史上第一次罷工投票。

(中時電子報)