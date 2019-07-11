高雄市長韓國瑜民調持續領先各總統參選人，遭民進黨當成頭號戰犯圍剿，但韓國瑜聲勢越打越旺，聲勢至今在高點上。對此，資深媒體人邱明玉表示，民進黨一直流傳說韓國瑜比較好打，所以一直希望韓國瑜出線。但是民進黨從2月份總質詢就一直打韓國瑜到現在，但韓依舊聲勢不墜！而且打成這樣，韓國瑜民調還是大贏總統蔡英文，怕是民進黨已誤判局勢。

邱明玉在政論節目《新聞面對面》表示，現在很多人都在警告綠營，不要盤算的太誇張，就是現在綠營會覺得韓國瑜比較好打，但是她和柯文哲陣營談過，他們認為綠營盤算太過樂觀，有點誤判形勢，韓國瑜其實沒有這麼好打。

邱明玉接著表示，柯陣營有長期觀察韓國瑜，他們發現在7月3日之前，韓國瑜的正面聲量是往下掉的，負面聲量是高漲的，但7月3日之後，他們不知發生什麼事，韓國瑜的正面聲量突然整個大翻轉。而且就他們自己內部做的民調，韓國瑜不止大勝鴻海前董事長郭台銘，而且韓國瑜還勝過蔡英文5-6％。

邱明玉指出，民進黨一直流傳說韓國瑜比較好打，所以一直希望韓國瑜出線。但是民進黨從2月份總質詢就一直打韓國瑜到現在，問題是打到現在韓國瑜都還沒死，韓國瑜民調都還是勝蔡英文，這會產生西瓜偎大邊效應。韓國瑜現在情況很像出很多麻疹，包括民進黨一直猛爆他的料，這對韓是好事，因為麻疹出完後，民進黨就沒有東西可以再打他！

(中時電子報)