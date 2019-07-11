響應「世界巡護員日」（World Ranger Day），林務局嘉義林區管理處舉辦一日森林巡護員體驗活動，11日起開放報名，名額20個，歡迎18歲以上民眾報名參加，體驗巡護員在保護森林資源工作上的甘苦。

嘉義林管處表示，7月31日是「世界巡護員日」，希望藉由巡護體驗活動讓民眾了解巡視山林工作的日常，活動內容包括在林道內感受森林的氛圍、見證早年復育造林林地造林成果、野生動物觀察、觀察盜伐蛛絲馬跡、使用通報app模擬民眾通報盜伐、濫墾案件等。

課程中特別安排上山進行自然觀察活動前的裝備準備，以及認識無痕山林七大準則的登山原則，野生動物觀察活動進行中有可能幸運遇到帝雉。

嘉義林管處表示，森林護管員在守護臺灣森林任務中扮演重要角色，遏阻林木盜伐、保護野生動物棲地環境是他們的重點工作，而他們可能面對毒蜂毒蛇、盜伐者的威脅，需要社會大眾的支持與鼓勵。

此次體驗活動每人收費300元，活動當天由林管處專車接駁至活動地點，自11日上午10時起開放報名至7月19日止，有興趣的民眾可上https：／／forms.gle／9Txxxga6PiG7Suhm6線上報名。

(中時 )