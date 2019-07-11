台中捷運綠線將在明年底全線通車，捷運綠線台中市政府站座落台灣大道及文心路口，為捷運綠線及藍線交會處，具絕佳區位優勢，站旁基地捷G9-1、捷G9-2達3660坪，開發總銷金額上看230億元；中市府11日公告徵求投資人，預計8月12日辦理招商說明會，至明年1月10日收件截止，籲請各界把握軌道經濟新商機。

交通局長葉昭甫說，捷運綠線台中市政府站捷G9-1、捷G9-2基地座落於台中市主要幹道台灣大道及文心路口，位處捷運綠線及捷運藍線交會處，鄰近國道1號、74號快速道路及朝馬轉運站，享有絕佳交通區位優勢；又位於新市政特區，周邊公共設施相當完善。

葉昭甫指出，鄰近新市政大樓、秋紅谷、夏綠地公園及國家歌劇院等，周圍百貨商場林立，消費娛樂機能豐富，後勢發展可期；兩基地預估開發量體可達5萬3000坪，未來開發總銷金額初估上看230億元。此案依大眾捷運法暨大眾捷運系統土地開發辦法公告徵求投資人開發，由投資人依照市場機制充分發揮，以創造最大開發效益。

葉昭甫表示，有別於一般BOT促參案投資人僅有經營權，本案開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行使用收益與處分，並可於投標時提出整體統一經營管理規劃，針對大樓作整體營運使用，提升投資效益，創造市府、地主與投資人三贏局面。

交通局公告同時推出捷G9-1、捷G9-2兩基地，採複式決標方式，投資人可自行評估兩基地一併投標或個別單獨投標，並將以兩基地一併投標者優先開標，有利整體開發創造最大綜效；預計8月12日辦理招商說明會，廣邀各界投資人參與，與市府攜手打造台中軌道經濟新地標。

(中時 )