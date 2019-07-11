有人蹲下後站起來眼前即發黑、頭暈，若常發生這種狀況，可能是貧血，專家表示，貧血是血液裡的血紅蛋白不足，可用食補改善，但要注意兩個問題。

大陸疾病預防控制中心營養與健康所博士、副研究員張宇向《人民網》表示，貧血的原因計有4種，包括營養素缺乏、骨髓造血異常、失血和溶血以及懷孕造成的生理性貧血。

他建議可利用食療法補血，但需要注意2問題，如下:

1.紅棗、菠菜、木耳等，含鐵量較高，但補鐵效果較差，因蔬菜、水果等植物性食物鐵的吸收率較低，一般不超過8%，且蔬菜和水果中的鞣酸和草酸還會阻礙鐵的吸收。動物性食物鐵的吸收率則比較高，最高可達25%。

2.葉酸和維生素B12是紅細胞中核酸代謝的重要原料，如果缺乏這兩種營養素，就會因核酸合成障礙，導致紅細胞巨大且不成熟，臨床上稱為巨幼紅細胞性貧血。此外，維生素E有穩定紅細胞膜、防止其被破壞的作用，如果缺乏維生素E，就會因紅細胞膜破損而造成貧血。

(中時電子報)