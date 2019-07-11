曹園涼麵讓人吃了就停不下來。（吳敏菁攝）

園涼麵老闆曹永勘在台北買了20年涼麵，回彰化開店也10天了，孩子們長大也投入幫忙。（吳敏菁攝）

曹園涼麵讓人吃了就停不下來。（吳敏菁攝）

曹園涼麵，客人都說讚。（吳敏菁攝）

彰化市公園路上的曹園涼麵讓人吃了就停不下來，招牌涼麵口味多樣，有雞絲、柴魚、檸檬、沙拉、原味，特製涼麵還有日式和風、泰式酸辣和炸醬涼麵，除了Ｑ彈麵條，別有風味的獨門配方的醬汁，甜中帶酸，讓人特別地回味，一躍成了彰化特色小吃。

老闆曹永勘說和牽手都是彰化人，憑著一手美味的涼麵到台北打天下，撐起一個家

，拉拔孩子一個個長大，台北賣涼麵20年，後來父母都往生，獨留阿嬤在老家沒人照顧就搬回了彰化。

曹永勘說，回彰化開店，多少也存著半退休心情，做開心的，沒想到客人們都很捧場，一開又10年，最高興就是孩子們長大，看到爸、媽忙不過來，主動投入幫忙，客人們吃得滿意、一再回籠，孩子、孫子環繞在身邊，就覺得回鄉真好。

曹永勘說涼麵要好吃，麵條要講究，小黃瓜、胡蘿蔔也要新鮮，切絲刀法也馬虎不得，搭配起來，整體的口感才會好。

而涼麵的靈魂就是醬汁了，為了滿足不同個人的口味需求，開發了泰式、日式系列，有的走的鹹甜酸路線，有的加入了芝麻，展現濃郁口感，多達10幾配方，各有一套祕密的黃金比例。

客人吃了幾乎都豎起大拇指，直說老闆超大氣器，無論是泰式酸辣或是雞絲涼麵，滿滿雞絲撲滿麵條上，吃起來超過癮。

更值得一提，麵條沾上了醬汁後，讓人嚕、呼嚕，就停不下來了，就想吸光了麵條

，「太好吃了」。曹園除了涼麵大響美食招牌，手工水餃、湯酸辣湯餃和祕滷小排等

，也大受歡迎。

店名：曹園

地址：彰化縣彰化市空公園路一段176號。

電話：04-7288359。

營業時間：早上9點30分至晚上19點30分。

價格：日式和風涼麵65元、泰式酸辣65元；雞絲涼麵大60元、小50元。柴魚涼麵大55元、小45元。原味涼麵大50元、小40元。

(中時 )