槍擊要犯陳宏宗2016年底在雲林西螺果菜市場犯下持槍掃射案後，開始四處逃亡。逃亡期間他如何過活？警方查出他長期躲在嘉義縣大埔鄉山區，並在一處工寮從事竹筍加工工作，檢警要進一步追查雇主是否還有涉嫌藏匿其他人犯。

警方指出，陳宏宗生性衝動又凶殘，先前因竊盜案服刑期間，即不時與同舍房受刑人衝突鬥毆，近年更擁槍自重，動不動就嗆聲要開槍殺人。2016年12月初在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，夥同1對父子朝對方連開4槍，其中2發分別擊中被害人雙腿，事後該對父子主動投案，陳嫌則四處逃亡。

去年12月12日晚間10時許，台南市警局玉井分局楠西分駐所所長王者音與警員顏進財巡邏時，發現陳嫌牽折疊腳踏車停在路邊，顏要陳嫌出示證件，話還沒說完即遭陳嫌連開5槍，所幸兩警身穿防彈衣僅受輕傷。

警方掌握陳宏宗躲藏嘉義大埔山區多時，還在一間竹筍加工的工寮打零工，雇主並提供住宿，具三立新聞報導，由於雇主涉嫌藏匿人犯，雲林地檢署將雇主帶回偵訊，釐清雇主是否有共同涉案，並調查是否還有藏匿其他人犯。

32警3線包抄 槍擊犯近距離5槍掃射 子彈穿腦亡

(中時電子報)