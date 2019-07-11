「道路不平、市府擺平」，台中市西屯區朝富路串聯台灣大道、市政路等主要幹道，鄰近秋紅谷、台中國家歌劇院、台中市政府、大遠百、新光三越及老虎城購物中心等，車流量龐大，長年使用下路面不平多處裂縫，加上民眾申接水電與老舊管線汰換痕跡影響行車安全；台中市政府建設局將於12日起兩天，利用夜間進行路平工程，讓道路品質更良好。

建設局長陳大田表示，朝富路路平工程經費約650萬元，施工範圍從市政路至市政北六路間，道路刨鋪長度約600公尺、改善面積約1萬3000平方公尺；因該路段日間車流量甚大，市府將採夜間施工、單線雙向通行，施工時間自晚間10時至翌日上午8時，避開車潮。

陳大田指出，為強化道路品質，該局也召開2次協調會議，協調各管線單位孔蓋下地，並將標線抗滑係數提升至65BPN，提高機車族用路安全，嚴格把關道路品質；感謝市民體諒工程進行造成的不便，讓路平工程能如期如質完工。

陳大田強調，市長盧秀燕上任以來，全市路平總計完成165條，總長度達51.9公里，配合市府推動管線統一挖補，有效減少台中市道路重複挖掘件數近3成，維護道路品質。

(中時 )