PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜擁有大批死忠「韓家軍」，無論造勢活動或民調電話，挺韓支持者們都不辭辛勞，除了撐人場還使出各種奇招「顧電話」。韓黑表示，韓最強的就在這群無法撼動的韓粉，韓絕非最好打的；網友反駁，總統蔡英文無論碰上誰都是要倒的，所以早被民進黨放棄，他們打韓目的在立委與高雄市長。

網友在PTT論壇發文《重新評估無法撼動的韓粉？》表示，韓國瑜最強的，其實是無法撼動的韓粉，其他政壇明星的粉絲無論有什麼背景因素支撐，也有其侷限性，與韓粉這種目標統一、行動統一、思想又完全一致，簡直不可比擬；當初評估韓式最好打的人，根本該重新評估。

對此，有網友反駁，表示：「不。民進黨一開始就是放棄蔡英文，要立委和高雄市長。所以，韓國瑜出來對民進黨有最大利益，但是蔡英文無論誰出來都是倒……所以蔡英文不重要。」

該網友進一步指出：「泛藍基層大團結＋蔡英文賭爛票，這是目前無法撼動的兩個狀態，也是蔡英文幾乎必輸的狀態……連中美經貿戰爭都救不了他。」並指出：「金字塔理論，越底層的人越多，而民主是選人多。所以，是你們不用再硬要邏輯解釋什麼大道理，大道理就是：人多就贏……輸的都是被邊緣化的少數人。沒什麼人少還可以教訓人多這種事情……人少就人少，認命鼻子摸摸吧。」

不僅如此，該網友也分析綠營盤算：「所以打韓還是對民進黨有最大利益。打韓，綠營才可以收攏泛綠的民眾，鞏固自己的基本盤。不然果凍上台，會挖淺綠的牆角……並且2024連任也很難打之外，高雄市又拿不回來（罷免別搞笑了，怎麼可能會過）。」同時，這位網友也諷刺網路與現實的落差，因為無論網友再怎麼罵韓，馬路上罵蔡英文的還是最多，只剩鐵綠與「芒果乾」(亡國感)吃很多的人，才會投蔡；事實上，蔡根本吸不到什麼族群的票。

黨內互比穩最強！ 韓36.2%勝郭28.2%朱12.5%

(中時電子報)