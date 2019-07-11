台中市政府觀光旅遊局舉辦「幸福在騎中－自行車道行銷推廣活動」，將於7月13日截止，呼籲民眾把握最後幾天，趕快完成AR擴增實境闖關完成3條自行車道體驗，就能參加幸福大抽獎，有機會把3台全騎獎騎回家；包含捷安特Expedition E＋(市值49,800元)、FastRoad SL 2(市值22,800元)、XTC 3(市值19,800元)。

觀旅局歡迎民眾利用暑假期間，來台中騎乘3條幸福自行車－潭雅神綠園道、濱海自行車道（高美濕地）、136線自行車道，放慢腳步感受旅遊過程的美好，飽覽臺中的山海景緻，參加自行車騎乘闖關，就有機會把捷安特自行車騎回家。

觀旅局長林筱淇說，想挑戰136線自行車道卻苦惱無人帶領？13日上午8點別錯過單車美女「松哥」陳松筠的挑戰極限約騎團，勇於追求自我不分性別，就等你來一騎來征服臺中單車聖地。

林筱淇表示，136線自行車道是中部著名的自行車訓練路線，不僅可以享受成就自我的快樂，置高點赤崁頂的壯麗山景更讓車友們忘卻疲累、流連往返，這個暑假，就用單車轉動人生無限的可能與幸福吧！

(中時 )