曾主持《真情台灣》節目、擔綱過謝長廷競選團隊發言人的謝欣霓，擔任立委期間問政犀利，被外界封為「綠營小辣椒」，但她謙稱自己是「小甜椒」，而從政界轉往旅遊圈發展的她，任「華旅網際旅行社」董事長，又也給人犀利女強人的感覺，沒想到她曝光昨天的辦公日常，竟因一把雨傘讓招牌形象秒破滅！

謝欣霓在臉書分享辦公日常，透露昨天跟好久不見的工作夥伴開會，忙完一起搭電梯離開，這時她發現陽傘不見了，趕忙要回會議室找傘，然被前同事告知：「謝董你的傘不是在你手上嗎？」，兩人都傻眼了。

謝欣霓聞言後還掙扎了一下回答：「是嗎？」，一低頭看果然手上掛了把傘，前同事於是心中有了結論，淡定道：「原來妳跟FB寫的一模一樣呢！」，謝欣霓不願認自己有「初老症頭」，忍不住嘀咕：「FB是怎樣呢？我的社會形象不就是是剛正不阿加上聰明伶俐嗎？」，被友人開玩笑：「妳一定要在最後一刻露出原形就對了」。

(中時電子報)