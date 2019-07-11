107年至108年間，台中市1名32歲的何姓男子，騎乘懸掛竊來車牌的機車，專門於台中市區竊取娃娃機台內財物，前後共偷竊達8次；經台中市第六分局西屯派出所調閱監視器持續追蹤，終將犯嫌通知到案，案經台中地檢署起訴。

警方指出，107年12月22日中警局第六分局西屯派出所接獲被害人報案，稱其擺放於西屯區文華路之娃娃機，凌晨5時遭人打開竊取商品(藍芽耳機跟藍芽喇叭)，復於同年12月29日西屯區西安街又有娃娃機台主發現其娃娃機零錢箱鎖頭遭破壞，零錢箱內零錢遭全數竊光。

警方調閱監視器發現，該兩起娃娃機竊盜案歹徒特徵均相同，且騎乘同樣之涉案機車前往犯案；警方查閱該車車籍，發現車籍與監視器車款不同，研判車牌為他車所屬，可能為犯嫌竊取得來。

經西屯派出所員警鍥而不捨追緝下，於今年1月發現犯嫌再次騎乘同部懸掛失竊車牌機車遭烏日分局查獲，將何姓竊嫌通知到案，坦承騎乘機車並懸掛於他處偷來之車牌，於台中市區娃娃機店偷取娃娃機內及投幣箱之財物。

警方訊後將何姓犯嫌移送台中地檢署並已起訴在案，娃娃機大盜終於落網，店家終於能安心做生意。

(中時 )