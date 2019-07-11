一名女大生「文文」（化名）在網路上認識年齡相仿的李男，知道對方車禍小腿截肢，心想不會有事，2016年4月22日便答應與李男等一行6人到夜店喝酒歡，醉到不省人事後，李男就請友人「阿俊」（化名）將文文揹到摩鐵性侵得逞，台中地院判審理後依趁機性交罪，將李男判刑6年8月徒刑。

據《自由時報》報導，李男事發當日見文文喝醉，便對阿俊提議把文文帶到摩鐵等醒酒，阿俊把文文揹進房後，自己則在沙發上休息，李男見文文酒醉無力抵抗，便直接硬上，文文醒後看到浴巾都是血，嚇的打電話給男友與女性友人，要求李男送她返回夜店，再由一名友人接她離開，隔日一早到警局報案遭性侵。

法官調閱監視器發現文文當時已經爛醉，事後又出現創傷後症候群，法院審理時全身發抖，庭訊後掩面失控大哭。而李男又矢口否認，也不曾與文文談起賠償事宜，最後認為文文應無誣告之虞，對李男依趁機性交罪判刑6年8月徒刑。

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