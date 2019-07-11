國民黨總統初選參選人朱立倫昨天受訪時斷言，若台北市長柯文哲參選2020，勢必只能拿到第三名。柯今天聞言後大笑酸回：「不一定吧，那他斷言他自己第幾名？」不過，對於要不要角逐大位等提問，他也並未正面回應。

柯文哲昨天提到，若自己當總統，是「不得已」，結果被網友噓爆。他今早受訪時僅表示，這也沒什麼，現在台灣的狀況不是正常國家該有的，太亂了。

媒體詢問，如果國民黨初選結果由高雄市長韓國瑜出線，會不會增加他的參選機率？柯文哲也繼續打太極說，再思考吧，他在想台灣要何去何從。

媒體追問，是否不希望韓國瑜當總統？柯文哲反問「你怎麼，英文叫做jump to a conclusion？」不過，當被問到是否韓當總統，會令他對台灣的未來憂心？柯則長嘆一聲。

不過，如果韓國瑜出線，是否有可能藍營有人脫黨參選，使2020變成「四角督」？柯文哲說，這就是越來越亂；國民黨有可能在初選後團結嗎？柯短暫沈默不回應後，就離開受訪現場。

另外，去年參選台北市長失利的吳蕚洋組「白色聯盟」政黨，還批評韓國瑜、柯文哲選上市長又想選總統，是「政治跳蚤」。對此，柯文哲笑說，這個名詞蠻新的，但「再講啦，還沒開始跳！」

(中時 )