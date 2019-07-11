「可愛」里歐納德的舅舅兼經紀人丹尼斯羅伯生，這次再次扮演里歐納德離隊的重要角色！《TSN SPORTS》記者李文伯格11日爆料，里歐納德團隊在先前跟暴龍談判期間，突然提出一些過分要求，也讓暴龍懷疑可愛根本不想續留。

到底里歐納德團隊提出怎樣過分的要求？李文伯格並未真正說清楚，僅強調雙方談判過程當中，尤其是丹尼斯羅伯生刻意提出一些刁難暴龍的要求，似乎就跟暴龍暗示不太可能續留的想法，結果里歐納德選擇跳槽快艇跟保羅喬治聯手。

從昨天暴龍總裁烏傑里的訪問當中，也可感受到他內心不滿情緒，因為被問到跟里歐納德團隊談判期間，對方是否展現誠意，烏傑里的回答是，「我認為里歐納德很坦誠！」換句話說，就是除了里歐納德以外的經紀團隊一點也不坦誠。

這並非是里歐納德的舅舅丹尼斯羅伯生首次扮演這種「黑臉」角色，里歐納德去年跟馬刺高層鬧到不可開交，當時就已傳出羅伯生拚命慫恿可愛趕緊走人，更不接受馬刺高層任何慰留或勸說，如今只是舊戲重演，也讓羅伯生再次得逞！

(中時電子報)