台中市政府環保局為建構優質公廁推動公廁認養計畫，獲中油、台電等10多家公民營企業團體共襄盛舉，在公園、圖書館等公廁進行綠美化，並提供衛生耗材及清掃用具；該局今年已向中央爭取公廁改善補助經費，除將新建更多優質公廁，也將進行既有管線與硬體設施修繕，提供更舒適的如廁空間。

環保局表示，企業參與公廁認養計畫，除可提昇企業品牌形象及價值，更能營造特色公廁，提升觀光與環境品質；中油油品行銷事業部台中營業處在秋紅谷公廁入口處設置綠化植生牆，讓原本以磨石子工法建造的單調牆面，變換為繽紛色彩的花卉植栽，豐富公廁視覺景觀。

台電台中供電區營運處認養霧峰以文圖書館，提供公廁衛生耗材及清掃用具，協助館方營造舒適的如廁空間，並在牆壁上進行彩繪佈置，兼顧環保政策宣導與美化效益。

民眾洪小姐說，圖書館廁所免費提供衛生紙給民眾，讓她感覺就像是待在家中一樣舒適；另外，如廁時可看到生動活潑的海報，進而吸收節能減碳相關知識，讓她收獲良多，盼市府持續推動公廁認養政策，讓生活品質更加提升。

環保局今年已成功爭取到行政院環保署「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」補助經費，將由經發局、建設局及文化局等市府團隊規劃興建8座公廁，並針對既有的85座公廁管線與硬體設施展開修繕補強。

(中時 )