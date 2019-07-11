認愛4年首曬同框閃照 楊丞琳環抱李榮浩太甜 10:092019/07/11 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 楊丞琳和李榮浩交往4年感情穩定。(圖／本報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊丞琳曬合照替李榮浩慶生。(圖／翻攝自IG) 楊丞琳和李榮浩交往4年感情甜蜜穩定，雖然低調但常會隔空關心、鼓勵對方，今(11日)是李榮浩生日，她準時送上祝福，更曝光兩人同框合照，背部環抱閃度破表。 楊丞琳在IG寫下：「這男人今天34歲生日，生日快樂」，並tag李榮浩，還曬出同框合照，只見她穿著小短褲，露出一雙纖細長腿，在釣魚的李榮浩後面環抱他，小倆口臉上難掩幸福笑容，甜蜜指數破表，讓網友看了都超激動，直呼「太美的畫面」、「浩哥終於擁有合照了」、「太浪漫了，你們要永遠幸福」，連女星阿Sa也來留言「so sweet」。 (中時電子報) #李榮浩 #楊丞琳 也許您會感興趣 推薦閱讀 加起來近百歲！不老男女神同框 凍齡高顏值太驚人 11:222019/07/08 娛樂 狄鶯後天為「他」復出 與兒同框做公益 22:442019/07/08 娛樂 閃婚跌破眼鏡 女神無預警刪夫妻同框照爆婚變 12:332019/07/09 娛樂 2019新竹市兒童影展登場 林智堅、香蕉哥哥同框邀孩童看電影 19:242019/07/09 生活 周杰倫同框2歲兒曬正面！網驚：根本小昆凌 22:252019/07/09 娛樂 傳照報平安 爸崩潰發現女兒暗黑秘密 08:182019/07/10 日常 娛樂熱門新聞 忍了15個月終開砲 狄鶯落淚轟「3人」沒同理心 - 娛樂 李榮浩生日求婚楊丞琳 喜曬鑽戒「謝謝你答應我」 - 新聞 綠營小辣椒掉漆！「做這事」聰明伶俐形象破滅 - 娛樂 姜至奐性侵過程曝光 受害女醒來驚駭：他正對另一人XX - 娛樂 戰完吳宗憲 館長痛心宣布：健身房業績倒退14％ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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