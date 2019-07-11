楊丞琳曬合照替李榮浩慶生。(圖／翻攝自IG)

楊丞琳和李榮浩交往4年感情甜蜜穩定，雖然低調但常會隔空關心、鼓勵對方，今(11日)是李榮浩生日，她準時送上祝福，更曝光兩人同框合照，背部環抱閃度破表。

楊丞琳在IG寫下：「這男人今天34歲生日，生日快樂」，並tag李榮浩，還曬出同框合照，只見她穿著小短褲，露出一雙纖細長腿，在釣魚的李榮浩後面環抱他，小倆口臉上難掩幸福笑容，甜蜜指數破表，讓網友看了都超激動，直呼「太美的畫面」、「浩哥終於擁有合照了」、「太浪漫了，你們要永遠幸福」，連女星阿Sa也來留言「so sweet」。

(中時電子報)