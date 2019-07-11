台北市長柯文哲還未鬆口要不要參選2020，但已經傳出親民黨有意與他形成「白橘合作」，甚至「柯宋配」；另一方面，過去經常被認為政治光譜與柯算是接近的時代力量，卻傳出黨主席邱顯智在美國透露，將要切割柯文哲，如果未來黨內有人支持柯，不排除黨紀處分。對此，柯文哲均稱，等發生再講。

針對白橘合作，柯文哲昨天表示，他見親民黨主席宋楚瑜是3個月前的事，雙方也沒有談到柯宋配；他今也表示，合作有各種合作，等事情發生再煩惱。

至於外交部長吳釗燮兒子、美國台僑團題台灣人公共事務會幹部吳迪在臉書透露，邱顯智不滿柯文哲針對國家主權議題的論述，2020不會支持他，且如果黨內有人支持柯，要祭出黨紀處分。

對此，柯文哲則不以為然說，私底下講話一回事、私底下聊天什麼話都有，但要官方證實才算，團體裡有各種人，不是一個人就等於一個黨，每一個人都是社會中一分子而已，不用聽說、傳說、傳聞，他的態度就是發生再講。他也說，針對時代力量不滿他在國家主權上的論述，「有些事還是需要溝通」。

(中時 )