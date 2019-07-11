美國聯邦準備理事會主席鮑爾經常與美國總統在利率政策方面意見不合，惹川普三不五時揚言要開除他；不過鮑爾表示，就算總統川普試圖開除他，他也不會離職，並向外界保證他會做好四年任期，一定會「做好做滿」。

據美國有線新聞網10日報導，鮑爾（Jerome Powell）9日在美國眾議院金融服務聽證會上被議員問及若川普來電要他辭職的回應，鮑爾立即表示「我不會這麼做。我的答案是不」，並強調「明確給予我4年任期，我打算做好做滿」。

不過，一向不願降息導致川普不滿的鮑爾，同日也在聽證會上表示，貿易摩擦和全球經濟情況帶來的不確定性，「通貨膨脹壓力依舊低落。且通膨微弱有可能比我們目前預期甚至還更持久」，持續影響美國經濟展望，暗示不排除聯準會本月稍後降息。

對於鮑爾在聯準會主席一職動向，川普的主要經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也表示，川普目前沒有解除他職位的行動，「他是安全的」。

美聯準會主席是由總統提名，經過聯邦參議院批准後擔任4年任期，應獨立於政治之外。川普於2017年提名鮑爾接任前任聯準會主席葉倫（Janet Yellen）。不過，川普一再攻擊鮑爾與聯準會升息，稱聯準會對美國經濟構成威脅，又說聯準會的政策是在扯他後腿，削弱他提振經濟的努力。

此外，雖然鮑爾堅稱他的職位不可能在2020年任期到期前解除，但川普表示可能透過法律漏洞把鮑爾降級，讓他轉任聯準會理事。川普最近表示，他打算提名保守派學者謝爾頓（Judy Shelton）與經濟學家華勒（Christopher Waller），填補聯準會7人理事的最後兩個遺缺。謝爾頓與華勒都支持降息。

(中時電子報)