僵持19小時 徘徊蘇花峭壁外籍女拉回路面

昨清晨被發現徘徊蘇花公路下方峭壁的外籍女子，因情緒不穩，拒絕救援，幾度作勢向下跳，警消人員不敢大意，派出陸、海戒護，昨晚間同學、老師及家人相繼勸說不成，近凌晨12時，女子情緒失控，不慎摔落崖下沙灘，警消人員趕進下切吊掛上岸，送醫治療，才結束19小時的漫長僵持。

花蓮縣新城分局指出，該名女子為就讀台北的外籍學生，昨清晨6時許被人發現獨自徘徊在台9線164公里處公路下方，距離海面50公尺的懸崖邊，該女情緒激動，又身處7、80度陡峭懸崖，救難人員不敢貿然前進，透過翻譯人員安撫，提供飲水、食物需求，直到晚間女學生室友抵達現場，才進一步確認身份。

花蓮縣消防局表示，外籍女學生老師、家長趕往現場，晚間11時許，由老師垂吊向下與她溝通，該女情緒失控，大聲嘶吼，還向前要拉住老師，救援人員趕緊將老師拉回路面，女子激動拉著繩索要向下移動，不慎摔落下方沙灘，造成背部、腳部撞傷，救援人員才又趕進下切救援，今凌晨1時許，將該女以吊臂方式拉回路面，送往國軍花蓮總醫院。

警方表示，該名外籍女子是來自聖克里斯多福及尼維斯的交換學生，疑似因感情問題情緒低落，經過翻譯人員、同學、家屬及老師的柔情勸導也不願離開，所幸摔落過程並未造成嚴重傷害，目前由家屬陪同在醫院接受治療，結束19小時的救援僵局。

(中時 )