台中市政府環保局提供臨櫃申請飲用水檢驗服務，為讓服務更便民，即日起針對離申辦地點較遠地區，包括新社、東勢、霧峰、龍井、沙鹿、大安、大甲、梧棲、清水及和平等區，提供到府採樣服務，歡迎提前電話預約。

環保局表示，臨櫃申請飲用水水質檢驗服務，需至環保局受理服務台申辦，經繳費及領取水樣容器後，返家自行採樣，再將水樣送回環保局檢測。因新社、東勢、霧峰、龍井、沙鹿、大安、大甲、梧棲、清水及和平等10區，距離環保局申辦地點較遠，為讓政策更便民，即日起開放該10區民眾透過電話預約到府採樣服務。

環保局指出，申請本服務，請於上班時間撥打04-23807637預約專線，由專人線上排定時間，到府進行申請書填寫、收費及採樣等全方位服務，一通電話服務到家。

其它區域若申請飲用水質檢驗，可至環保局環檢科(南屯區南屯路二段409號)或豐原陽明大樓(豐原區陽明街36號)一樓環保服務櫃台，填寫申請書及繳交工本費1,000元／件，同時領取採樣專用容器，若有相關問題也可撥打專線04-23807637洽詢。

環保局長吳志超表示，台灣最近已進入颱風季節，每當颱風過後，家中蓄水塔水質易受影響，提醒定期檢視並清洗家中水塔，確保飲用水安全。

(中時 )