70元煎餅變1000元！反韓店家逆向操作爆衝突

臉書【洪素珠出來面對！跟老伯伯磕頭謝罪！】專頁貼出韓粉在廣德家煎餅發生衝突的影片。

一名女韓粉前往高雄知名香蕉煎餅店「廣德家」，原為了「挺韓」要買1000元的煎餅，最後發現該店家其實支持「罷韓」，她當場與不滿韓國瑜的女學生、店家起衝突，氣憤脫口而出「去死」遭網友瘋傳狂批。臉書《洪素珠出來面對！跟老伯伯磕頭謝罪！》粉絲專頁貼出影片還原當時狀況，指「一開始這就是設好的局」。

高雄市長韓國瑜發起6日「觀光日」，邀大批韓粉來高雄玩，1名女韓粉在鹽埕區1間反韓的香蕉煎餅店，與支持罷免韓國瑜的女學生唇槍舌戰，一時情緒失控飆罵「這麼好的市長你們還罷免」、「去死吧」。

這名楊姓女韓粉7日先發臉書澄清當時狀況，9日凌晨再度發千字文澄清，表示誤觸民進黨的人開的甜品店，被設計羞辱了，也為當天被店家羞辱後、情緒失控暴怒而致歉。

臉書《洪素珠出來面對！跟老伯伯磕頭謝罪！》粉絲專頁昨（10日）貼出一段影片，強調「一刀未剪」，並點名這起事件是「一開始這就是設好的局」，並指媒體與店家聯手設局誤導韓粉。

有網友將這段影片轉貼到PTT政黑版（HatePolitics），並表示「覺青老闆就是故意要激怒韓粉，這韓粉被記者陷害誤踩入陷阱，就真的被激怒了」，該網友並批評「韓粉只是愚 但覺青是奸......」。

許多網友也紛紛回應「就是個set好的局」、「設計陷害的人很壞心」、「大媽和高中生都蠻可憐 可惡的是記者和店家」、「被騙進去簽名 被騙進去消費」、「莫名其妙進去罷免場怎麼可能不暴怒」、「玩別人很好玩嗎 靠北到極點」。

(中時電子報)