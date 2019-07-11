前總統馬英九被訴洩密案，一審判他無罪，二審逆轉判4月，最高法院撤銷發回高院更審，馬英九堅稱無罪，但檢方表示「天子犯法與庶民同罪」，馬須被判刑，高院更一審明天宣判，由於全案不能再上訴，馬英九有罪或無罪，將因此確定。

馬英九因前立法院長王金平司法關說案，被訴涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等罪。北院判馬英九無罪，但高院改判4月徒刑、可易科罰金，最高法院認為事實有待釐清撤銷發回，高院更一審由女法官協會理事長張惠立擔任庭長，與游士珺及柯姿佐共組合議庭審理。

高院更一審下個月召開辯論庭，告訴人立委柯建銘昨出庭表示，這個案件是司法改革的指標案件， 要終結馬英九特務治國的舊時代，他要求馬英九認罪、道歉，要向憲 法低頭、司法贖罪。

蒞庭檢察官周士榆等人則輪流發言，批評馬英九洩密還辯稱是為了 公共利益，這樣的理由聽起來很華麗，但「公共利益」不是讓非法行 為合法化的大補帖；檢察官還舉電視劇「我們與惡的距離」，指責洩 密與司法關說一樣都是「惡」。

馬英九說，檢察官對於犯罪的具體行為事實到底是什麼一直都說不 清楚，不惜耗費司法資源就是要起訴他，他感到心痛；那些企圖以告 他、起訴他來打擊他的人不會得逞，他對關說司法的人，沒有妥協的 空間。

(中時 )