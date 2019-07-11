台南市北區萬象舞廳11日凌晨3時發生一起凶殺案，陳姓男子遭隔壁包廂敬酒的陳姓男子持刀刺傷胸口，勸架的江姓、劉姓友人手部也掛彩，3人搭車就醫，陳男急救後暫無生命危險，在加護病房觀察中，行凶的陳男逃逸，警方以殺人未遂案件發布追緝中。

台南市11日凌晨發生酒客傷害糾紛，20多歲陳男等5人正在包廂內飲酒，隔壁包廂30多歲陳姓男子闖入敬酒，酒醉的他早已神智不清，雙方引發口角衝突，其他酒客要將他帶離包廂外。

陳男不滿被架離，從口袋拿出刀子往勸架酒客胸口揮舞，刺傷勸架的20多歲陳男與江姓、劉姓男子，其中陳男起碼身中4刀，傷勢嚴重，江、劉兩人手部也遭割傷。

行凶的陳男隨即倉皇逃逸，受傷的陳、江、劉3男自行搭車就醫，陳男傷勢嚴重，經過開刀急救，暫無生命危險，仍在加護病房觀察中，江、劉兩男傷勢無礙，對現場的糾紛不知細節，但認識行凶的陳男，覺得他似乎已酒醉。

有目擊民眾報警，警方凌晨封鎖現場，經過調查，已掌握陳姓犯嫌身分，發布追緝中。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )