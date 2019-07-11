雲林縣麥寮鄉許多鄉民在1993年7月21日前，便占養或占耕國有地，然因法規限制及年代久遠，可提供證明的村長等相關人員已不可考，造成鄉民申租困難，麥寮鄉公所特訂定《麥寮鄉公所國有非公用不動產82年7月21日前實際使用證明核發作業要點》，協助鄉民申請相關證明文件，鄉長蔡長昆11日上午頒發使用證明給第1位取得的鄉民鍾美麗，她開心不已強調，終於可以據以合法承租了。

蔡長昆指出，國有財產署規定，個人於1993年7月21日前就使用國有地可以合法承租，但此之後，需村里長等相關人員提出使用事實證明，但因年代久遠等因素而不可得，得進而需由本地農會、公所或其他政府機關出具實際使用證明文件，惟多數機關並未訂定相關證明文件核發辦法，導致鄉民無法取得證明，四處碰壁，求助無門。

蔡長昆說，為協助鄉民解決無法承租國有地的問題，特地訂定相關發作業要點，並在5、6月間於中興村社區活動中心、海豐村集會所活動中心、後安村福興宮召開說明會，廣為宣傳讓鄉民知道，協助鄉民眾申請相關證明文件，

鍾美麗是第1位取得使用證明書的鄉民，她興奮地表示，她養殖了快20年，卻一直無法合法承租養殖地，因此不能加入漁保，天災時也無法獲得救助，有了這張使用證明書，一切都能迎刃而解。

(中時 )