長榮航空空服員罷工行動歷經17天落幕，罷工日始末共影響27萬8420人次，長榮營收損失27.8億元，若與去年同期相比，衰退近18％。不僅如此，旅行業、觀光業、伴手禮業也身受連累，分別較去年衰退約2％、7％、2％，惟因6月來台旅客仍小幅成長，旅館業因此成長約11％。若以罷工影響40萬人試算，學者估計觀光產業共損失92億元。

據移民署統計，受空服員罷工與香港反送中事件影響，6月來台旅客共93萬1974人，僅較去年同期增7萬4396人，遠低於5月的103萬9758人、增加19.6萬人次，增幅由23.5％大減為8.68％。

而上市櫃觀光產業6月營收也有下降趨勢，根據台灣證券交易所統計，與去年同期相比，旅行業衰退2.36％、觀光業衰退7.22％、航空業衰退7.69％、購物夜衰退2.37％，可說是一片倒退，僅旅館業成長11.12％。

航空業部分長榮大減17.41％、華航僅小幅成長3.02％，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，可見旅客因罷工轉移搭乘華航的效果並不明顯。在罷工影響下，旅館業仍可成長，主因包括來台旅客持續成長、國人因罷工無法出國改為國旅、春遊方案影響。

黃正聰指出，在觀光客持續成長與罷工拖至7月的狀況下，7月上市櫃觀光業的表現將與6月類似，即旅行業與航空業減少、旅館業成長。

黃正聰預估，在6月20日至7月19日間，長榮預計取消約2000航班，共影響約40萬名旅客，若以來回一趟20萬、外國旅客佔比4成試算，約有8萬名來台旅客受影響，以每人在台消費4萬估計，入境業者將損32億元，加上長榮損失40億元、旅行社20億元，全觀光產業共損約92億元。

(中時 )