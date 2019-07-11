楊丞琳跟李榮浩自2015年交往至今，4年來感情穩定，而今（11日）是李榮浩34歲生日，身為壽星的李榮浩則在網上驚喜宣布向楊丞琳求婚成功「今天34歲生日 也是我求婚紀念日 謝謝你答應我」。

今天除了是李榮浩生日外，也是他的求婚日，李榮浩在網上曬彼此靠頭和十指緊扣的牽手照，上頭還有超閃鑽戒，畫面閃到最高點，其實楊丞琳今凌晨才首次曬同框照，只見楊丞琳環抱李榮浩，並tag李榮浩為他慶生，小倆口罕見放閃就是宣布喜訊，讓外界超驚喜。

(中時電子報)