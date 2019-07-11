李榮浩生日求婚楊丞琳 喜曬鑽戒「謝謝你答應我」 10:392019/07/11 中時電子報 周郁蘋 、 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李榮浩曬照宣布求婚成功。(圖／翻攝自微博) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊丞琳跟李榮浩自2015年交往至今，4年來感情穩定，而今（11日）是李榮浩34歲生日，身為壽星的李榮浩則在網上驚喜宣布向楊丞琳求婚成功「今天34歲生日 也是我求婚紀念日 謝謝你答應我」。 認愛4年首曬同框閃照 楊丞琳環抱李榮浩太甜 今天除了是李榮浩生日外，也是他的求婚日，李榮浩在網上曬彼此靠頭和十指緊扣的牽手照，上頭還有超閃鑽戒，畫面閃到最高點，其實楊丞琳今凌晨才首次曬同框照，只見楊丞琳環抱李榮浩，並tag李榮浩為他慶生，小倆口罕見放閃就是宣布喜訊，讓外界超驚喜。 View this post on Instagram 今天34岁生日 也是我求婚纪念日 谢谢你答应我 @rainie77 A post shared by 李荣浩 (@lironghao85) on Jul 10, 2019 at 7:32pm PDT (中時電子報) #楊丞琳 #李榮浩 #求婚 也許您會感興趣 推薦閱讀 認愛4年首曬同框閃照 楊丞琳環抱李榮浩太甜 10:092019/07/11 娛樂 娛樂熱門新聞 忍了15個月終開砲 狄鶯落淚轟「3人」沒同理心 - 娛樂 李榮浩生日求婚楊丞琳 喜曬鑽戒「謝謝你答應我」 - 新聞 綠營小辣椒掉漆！「做這事」聰明伶俐形象破滅 - 娛樂 姜至奐性侵過程曝光 受害女醒來驚駭：他正對另一人XX - 娛樂 戰完吳宗憲 館長痛心宣布：健身房業績倒退14％ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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