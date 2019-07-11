LINE台灣在7/10舉辦LINE MUSIC上線記者會並邀請代言人國際天后李玟CoCo魅力現身，正式宣佈LINE MUSIC強勢登台，秉持以技術策動創新、匯聚在地音樂夥伴，藉由擴大市場需求讓音樂社群化。

LINE MUSIC提供千萬曲庫、多元音樂類型，享受音樂無極限

LINE MUSIC掌握三核心優勢：「智慧引擎」、「音樂聊天模式」、「一站式LINE服務體驗」，給予用戶最直覺的音樂串流服務。另外推出獨家四大創新功能：「AI智慧推薦」、「聊天室一鍵分享」、「LINE鈴聲自造和背景音樂設定」、「影音內容與音樂直播」，用戶不只可以透過貼圖，還可以透過分享音樂來傳達心情，表達自我！LINE的語音通話還可以設定自己喜歡的音樂鈴聲和來電答鈴。

LINE MUSIC上線集三核心優勢與獨家四大創新功能

國際樂壇天后李玟CoCo也特別現身記者會帶來熱騰騰的驚喜禮物，重新復刻三首經典歌曲：「暗示2019」、「被愛的女人2019」、「過完冬季2019」，將獨家在LINE MUSIC上線，歡慶LINE MUSIC正式在台推出！李玟笑說：「我會善用這個功能推廣自己的新歌，也期待廣大粉絲們一起把新歌分享給身邊的朋友！」

現在成為LINE MUSIC會員，即可享有各式基本權益，千萬曲庫30秒免費試聽、個人化背景音樂設定、聊天室內分享音樂直接聆聽、還有最新MV觀賞、音樂情報線上搶先看等。首波上市推出「LINE MUSIC WOW音樂方案」，用戶可依照需求選擇月租型或定期定額型的方案。WOW 149每月訂閱只要NT＄149，除了首波開放用戶享有30天免費體驗外，還可享有無限音樂串流、每期加送三首自編LINE鈴聲、答鈴、背景音樂等。點數月月送，用戶最高可享LINE POINTS 200點回饋。用戶如果希望可以享受音樂無極限，還提供WOW 180音樂方案，每月訂閱只要NT$180，無限音樂串流和LINE鈴聲任你聽，背景音樂編輯不限次數。

用戶可依照個人需求選擇合適的音樂方案

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