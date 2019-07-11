國民黨總統初選民調，據親綠機構民調最新顯示，在國民黨黨內互比的狀況下，高雄市長韓國瑜以39.1%的支持度，遙遙領先鴻海前董事長郭台銘的32.5%。韓國瑜可望成為國民黨總統候選人機率大增。

綠黨今在其臉書粉專表示，國民黨目前正在進行總統初選民調，在五位參選人中，到底誰能勝出？ 差距又是如何？根據綠黨以國民黨初選規則執行的最新市話民調，高雄市長韓國瑜可望以41.812%勝出，郭台銘的28.761%、前新北市長朱立倫的18.791%，周錫瑋、張亞中則分別獲得7.145%、3.488%。

綠黨再其臉書接著表示，在黨內互比的狀況下，韓國瑜以39.1%領先郭台銘的32.5%、 朱立倫則獲得14.5%，韓郭差距不大，但是在黨外對比方面，韓國瑜以43.5%大幅領先郭台銘的28.7%，雙方差距拉到雙位數，是韓國瑜勝出的關鍵。

綠黨根據民調分析指出，黨外對比民調結果顯示，在五位候選人中，顯示非韓部投地比例不低。確實有部分韓粉，真的在家裡幫韓國瑜等電話。

本次調查於7月9日晚間執行，針對全國年滿20歲以全國家戶電話資料庫採分層比例抽樣，共完成1127筆樣本，樣本經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下抽樣誤差為 ±2.92% 。

(中時電子報)