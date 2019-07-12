台南市北區文成三路內，今年初開設一家庭園式的藝文市集，可以邊品嘗咖啡，邊欣賞各式的庭園盆栽，是鬧區民眾逃避城市叢林喧囂的好去處，店家7月起陸續推出輕食，其中香川讚岐烏龍涼麵口感清爽，搭配特調為一份套餐，深受女性顧客喜愛。
天籟藝文市集風格與一般咖啡廳有所區隔，咖啡廳座落在現代的市區建築之中，一進大門，先見到卻是一片有各式盆栽的庭園，店家在店內會提供小農種植的限定商品，隔周末還會舉辦假日市集吸引人潮。
邊喝咖啡，邊欣賞各種盆栽花卉，店家環境有如建築叢林中的一處小花園，提供民眾放鬆情緒壓力的空間，才剛開幕半年多，吸引不少享受悠閒的民眾上門。
業者7月起陸續推出輕食，其中涼麵用讚岐麵條，口感Ｑ彈有嚼勁，獨門的胡麻醬汁，口味清爽，搭配醃製過的小黃瓜。5至10種生菜皆找有機栽培的時蔬，咬下去回甘有甜味，精緻口味顛覆一般涼麵拌菜的印象。
業者表示，這樣一份輕食可搭配一杯特調或咖啡，售價290元，顧客填飽肚子後，悠閒啜飲，享受悠活的一天。
店名：天籟藝文市集
地址：台南市北區文成三路736號
電話：06-3505488
營業時間：上午8：00到下午5：00
公休：每周一
售價：香川讚岐烏龍涼麵每份290元
(中時 )
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