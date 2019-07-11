韓國瑜上周末發起高雄觀光日，號召全台韓粉來高雄旅遊，「把東西吃光、喝光、買光、錢花光」，市府觀光局也趁勢推出系列活動，其中有20個市府網紅快閃點，市府當時預先公布7個可能捕獲野生韓國瑜的地點，此舉果真吸引到大批韓粉現身力挺。對此，國民黨發言人洪孟楷則拿這件事與蔡英文政府國安五法比較，並以「政治神邏輯」總結。

上週高雄觀光日人潮眾多，韓粉們提著好幾袋高雄名產，不只參加快閃，更追隨韓國瑜腳步，在各知名景點間移動，形成罕見的城市國旗浪潮。不僅如此，高雄漢來、國賓等五星級飯店全滿房；規模較小的旅店原先本周訂房約5成，觀光日效應竄升至9成5，比去年同期成長3成；鄰近六合夜市的樂逸商旅也幾乎滿房。

對此，洪孟楷在臉書發文指出，韓國瑜號召「韓粉觀光日」，在暑假的第一週已有不少旅客聚集高雄，並配合把國旗穿在身上揮在手上，配合行銷與宣稱，也讓旗海飄揚在高雄，讓人人心中都以國旗為榮。反觀蔡政府的國安五法，進一步才弄恐中、反中的情緒，讓未來的選舉有操作的牌可用。但卻限縮兩岸交流的空間，也進一步壓縮人民的言論自由，完全與憲政民主背道而馳。

對此，網友紛紛表示「真的神邏輯 看完覺得平行時空」、「我愛國旗 愛中華民國」、「韓家軍最後一哩路，大家絕對不能鬆懈」、「聰明的百姓選擇安和樂利的生活...滿腦子短視者侷限在狹窄空間裡...高下立判」。

(中時電子報)