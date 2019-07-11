太平洋友邦吉里巴斯共和國獨立40週年，立法院長蘇嘉全以蔡總統特使身分率團於今天抵達吉里巴斯，將出席吉國獨立慶典相關活動，彰顯台吉兩國篤睦邦誼。

為表示對吉國獨立40週年的重視，我國前已特別選派國防部樂儀隊教官赴吉國代訓該國警察樂儀隊，增添慶典歡愉及隆重氣氛。此外，我方也準備足球與排球100顆作為賀禮，與吉國民眾共同歡度國慶。

外交部指出，海洋委員會海巡署此次派遣「巡護九號」敦訪吉國，屆時將安排兩國海巡人員共巡，以凸顯我與吉國同為海洋國家守護漁業資源及領海安全的決心。蘇特使此行也邀請我漁業界代表參加特使團同赴吉國，瞭解當地投資與貿易環境，以期強化經貿交流，增進台吉邦誼。

外交部表示，蘇特使此行將於12日參加吉國國慶慶典與國慶酒會，13日晚間應邀出席馬茂(H.E. Taneti Maamau)總統歡迎酒會、拜會國會議長萬伊(Hon. Tebuai Uaai)，並視導「巡護九號」海難搜救演練、視察我駐吉技術團與水產站等雙邊合作計畫，慰勞館團人員及海巡官兵在海外服務的辛勞，並期勉同仁繼續為我外交工作努力。

(中時 )