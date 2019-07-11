台南遏阻登革熱疫情，出動空拍機巡查。（環保局提供）

台南市登革熱病例疫情尚未解除，鑑於開山里成為疫情熱區，防疫人員連日在開山里掃蚊，昨日在民權路竟查獲重大孳生源，ㄧ戶閒置民宅地下室積水，裡頭有數量驚人蚊子，「從沒看過密度這麼高的蚊子」，防疫人員連忙投乳塊、屋內外都噴藥，並將針對屋主開罰3000到1萬5000元不等。

台南市登革熱疫情目前維持本土病例8例，鑑於爆發本土登革熱以來，開山里是熱區，為了揪出陰性孳生源，每天動員相關防疫人員出動「抓蚊子」，昨天終於在開山里找到重大孳生源，防疫人員形容「隨手一撈就是50隻蚊子，很嚇人！」

該處民宅閒置十多年，無人居住，登革熱防治中心貼單3天後，依法進入家戶，結果一進家門就被一堆雜物、迎面而來蚊子嚇到，果然發現是一處重大孳生源。

登革熱防治中心提指出，針對本次本土登革熱疫情，登革熱防治中心防疫團隊擬訂相關防治措施，期能找出感染源及接觸者，加強環境孳生源清除，俾避免疫情擴散。市府防疫團隊派出監測人員持續執行登革熱化學防治作業，擴大疫調及孳清，中西區區公所動員各里防疫志工深入社區做巡、倒、清、刷。

民眾如拒絶配合巡查人員進入戶內檢查及相關防治措施者，將依傳染病防治法第36、70條規定，處新臺幣3,000～15,000元。另經防疫人員查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處罰鍰3000至1萬5009元，並無改善期，請市民不可輕忽。

(中時 )