受騙民眾也在臉書成立不公開社團「林Ｘ瑄自救團」，已有超過500名成員，顯見受騙人數不少。（翻攝自臉書不公開社團「林Ｘ瑄自救團」）

透過社群網路團購一定要小心，台中市警局太平分局4月間陸續接獲陳姓女子和李姓男子報案，指稱透過臉書不公開社團「媽咪＆寶貝＆全新＆二手＆出清＆拍賣跳蚤市場」認識一名林姓女子，由於他販售的寶寶清潔露、濕紙巾比市售價格便宜3到4成，匯錢後對方卻推托、最後還消失，其中陳姓女子匯款金額甚至高達21萬元。

據悉這陳姓新手媽媽先在臉書不公開社團「媽咪＆寶貝＆全新＆二手＆出清＆拍賣跳蚤市場」發現林姓賣家販售的名牌泡泡露、溼紙巾等寶寶用品相當便宜於是揪團購買，沒想到匯了21萬多元後，賣家先承諾30天內出貨，卻遲遲不出貨，持續連絡後又找理由拖延，後來向她坦承是以團養團，也就是說她匯的錢已經被拿去買貨給先前的買家，後來團的貨還要繼續等下去，最後乾脆失聯、人間蒸發。

台中市警局太平分局新平派出所所長廖文雄表示，除了這名陳小姐報案被詐21萬多元，另外李姓男子也報案指稱花了6650元向同名賣家購買衛生紙，由於賣家戶籍地在新北市市三重地區，該案已經在移送到新北市三重分局偵辦。

(中時 )