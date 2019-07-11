儘管外界早已謠傳，「小皇帝」詹姆斯下個球季即將出任湖人先發控衛，湖人新任總教練佛格卻否認這種說法，「現在我們暫時還沒確定先發陣容，詹姆斯是否打先發控衛，也沒有特別急著做出決定，其實現在說誰先發都還太早了！」

「我現在跟詹姆斯、安東尼戴維斯持續保持交流，我們之間的交流非常積極，也存在一種彼此之間的尊重，」佛格說，「詹姆斯當然還是會做他一直在做的事，還是保持他的打法，特別是在進攻端，充分掌握球權，更當一位決策者。」

佛格也稱讚安東尼戴維斯在攻守兩端表現都很出色，「他在我們球隊將會扮演先鋒，尤其是他的防守相當傑出，絕對能在場上影響比賽。」湖人預計14日召開安東尼戴維斯加盟記者，屆時詹姆斯、佛格與湖人總管佩林卡等人都將出席。

湖人的補強動作更沒停止，根據《HoopsHype》記者甘迺迪表示，佛格特地前往拉斯維加斯觀看自由球員試訓，就是為了觀察上季效力中國大陸CBA廣州龍獅的史貝茲，如果湖人確定招募史貝茲，無疑可以增添他們在內線戰力的深度。

(中時電子報)