弘光科大到4個社區關懷據點開急救課，吸引許多老少參加。（陳淑娥攝）

弘光科大到4個社區關懷據點開急救課，小朋友眼的超逼真。（陳淑娥攝）

弘光科大服務學習中推動「銀造輔幼」計畫，暑假到4個社區關懷據點開課，由於夏季易帶來熱傷害，甚至引發中風或心臟病，因此特別請來光田綜合醫院醫護團隊，教導CPR及AED救護方式，小朋友逼真高喊「阿嬤，您怎麼了？」老少共學樂趣多。

服務學習中心主任張簡琳玲表示，服務學習中心在社區推動「銀造輔幼」計畫，從7月2日起連續5個禮拜，每周二在大肚區天恩社區關懷協會、沙鹿區竹林友緣樂齡中心、鹿寮社區關懷協會、興安社區發展協會，同步開設CPR、AED教學與實作、遊藝桌遊、藝起好心情等課程。

光田醫院副院長阮祺文前往鹿寮社區進行CPR、AED教學與實作課程，吸引近80位長者與小朋友一起上課；阮祺文指出，長輩很常在清晨或傍晚運動散步，若不小心快昏倒時要大聲呼叫，接著緊急進行CPR，萬一山區訊號不好，手機可打112，讓其他基地台接受訊號。

「阿嬤，您怎麼了？有沒有聽見我說話？」光田醫護團隊分組帶長者動手操作，阿公阿嬤們第一次上急救課程，都覺得很新鮮，還有孫子跟著一起練習，學得很認真、演得也逼真，讓旁邊護理師豎起大拇指大讚！

鹿寮社區洪姓志工說，過去社區課程以防治失智較多，首次舉辦急救常識的課程，每一位長輩豎起耳朵仔細聆聽，在一旁協助的志工也受益良多。蔡姓民眾表示，老少共學讓老人家走出戶外學習新知，同時能結交新朋友，而不是每天在家看電視，活化社區關懷據點，讓長輩不會與社會脫節。

(中時 )