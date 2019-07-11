蔡英文總統「自由民主永續之旅」今天啟程前往加勒比海友邦，預計臺北時間明天凌晨3點抵達美國紐約，由於國民黨總統初選結果即將出爐，此行發言人重砲出擊，除了府方派出三名府發言人外，隨行的立法院副院長蔡其昌、綠委趙天麟都曾擔任過蔡的發言人。

蔡英文上任後的第七度今天中午出發，預計22日返抵國門，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、有聖路西亞。另外，蔡英文這次也將在返程過境美國丹佛，首度在美國境內與隨行媒體進行茶敘，分享出訪重點。

由於國民黨預計15日公布總統提名人，2020年總統選戰也正式開打，儘管身在友邦，但蔡英文仍將透過發言人群提高能見度和網路聲量，過去出訪，大多只派出一至兩位發言人，但此行隨行發言人有黃重諺、林鶴明、張惇涵三人，讓國人能隨時掌握身為總統的蔡英文「為臺灣做了什麼」 。

其中黃重諺主要負責因應輿論和研擬政策方向，深諳網路社群媒介的林鶴明將隨時將蔡英文的行程切出亮點貼上網路群組，張惇涵負責與媒體的溝通和發言。

這是2020年總統大選後，蔡英文最後一次出訪，重要性可想而知，除了發言人群之外，此次隨同蔡英文出訪的立委也屬重量級，包括立法院副院長蔡其昌，還有趙天麟、管碧玲、羅致政和鍾孔炤。

蔡其昌和趙天麟都曾在蔡英文擔任黨主 席期間擔任過她的發言人，很能掌握蔡的想法，若國內政情有需要因應的地方，兩人也可隨時因應時事發表看法。

謝系立委管碧玲在選區被併後，下屆不再參選區域立委，但蔡未來將委以重任，至於羅致政長期擔任做民進黨國際部主任，對國際事務相當熟稔，此次出訪在海外與客家鄉親將有接觸，因此特地由具有客家背景的鍾孔炤隨行。

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