新北食品安全衛生管理自治條例今年公告至今，已完成公立國中小的團膳業者及校園自設廚房食材揭露，下一階段將鎖定私立國中小、公私立高中職的餐食業者，後續公有市場營業攤商，大至政府機關及500人以上大型職場員工餐廳，都將在4年內分階段公告實施，違規將裁罰3千到10萬元罰鍰。

新北市副市長陳純敬指出，下一階段將公告供售私立國中小、公私立高中職的餐食業者、連鎖飲冰品及西式速食業者規範食材資訊登錄。

另外3星級以上旅館附設餐廳訂定回收銷毀及退貨程序，國際觀光旅館附設餐廳揭露負責人與管理衛生人員等營業資訊，肉類、水產加工食品廠也強制負責人食安教育訓練，預計今年12月底前實施完成。

陳純敬也說，保障職場食安，政府機關及500人以上的職場餐廳，將在2020年至2021年1分階段公告，強制揭露營業資訊。

衛生局長陳潤秋表示，除了登錄食材來源，自治條例也規定食品業者負責人每年需接受衛生教育訓練，也要訂定庫存報廢、逾期回收銷毀機制及退貨程序，更要在營業場所揭露負責人、管理衛生人員及其他營業資訊，違規可罰3000到10萬元罰鍰

(中時 )