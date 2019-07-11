人夫許志安與女星黃心穎搞不倫戀震撼兩岸三地演藝圈，許志安開記者會淚崩謝罪後得到老婆鄭秀文原諒，得以回歸家庭反省，黃心穎則在網路上貼出道歉聲明後，飛到美國神隱，經紀公司同時採取實際行動，終止或取消她所有新戲及主持工作，至今未現身幕前。但近來有香港民眾發現電視台突然播放了有她參與的節目，時段冷門，因而被猜測是在試水溫，為黃心穎準備復出計畫。

因「安心出軌」而形象崩盤的黃心穎，不但丟了工作，男友馬國明日前也認了兩人已退回朋友關係，至於偷吃對象許志安，也沒留在她身邊，而是選擇回到正宮那裡，據《東網》報導，有民眾爆料最近在TVB無線台深夜時段，赫見黃心穎出現在電視中，有別於以往有她出現的片段就剪輯、消音等情況，一切放送正常，因此猜測是在為她重回演藝圈試水溫。

據悉，有黃心穎現身的是一個宅居主題節目，該集節目邀她當來賓，聊她的臥室設計，而該節目其實不是「安心出軌」後製作的新節目，而是重播，卻仍被視為一大突破，因此傳黃心穎可能回歸有望，而對於這個說法，香港民眾反彈聲浪已沒過去激烈，只是平靜看待，因此不少人覺得黃心穎復出指日可待。

(中時電子報)