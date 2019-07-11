李榮浩今過34歲生日，稍早在社群網站分享自己向楊丞琳求婚成功，曬出彼此緊牽雙手、她手上還戴著超閃鑽戒的照片，臉貼臉的樣子超級幸福！楊丞琳和李榮浩認愛4年後首次公開在社群網站上放閃，先是楊丞琳10日分享自己緊貼著男友身後的照片，放閃說：「這男人今天34歲生日，生日快樂！」沒想到到了李榮浩生日當天就爆出震撼彈！他11日早上快11點時宣布：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝妳答應我！」

李榮浩和楊丞琳2015年首度認愛：「正在戀愛中！」大方表示「她現在在台灣，有時間的話，希望以後每個重要節日，都可以跟重要的人一起過」，小倆口只要對方生日絕對不會忘記送上祝福，有時間一定會相伴。

如今傳出喜訊，李榮浩剛剛透過經紀人回應：「謝謝大家對丞琳與榮浩的祝福。」楊丞琳的經紀人也表示謝謝大家祝福，「相關細節待丞琳回國後再由她親自說明」。

(中時 )