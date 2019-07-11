不怕被罵拍馬屁，警方防疫就是要刷存在感，台南市警2分局11日出動銀同里巡守隊，結合中西區公所到各菜市場孳清宣導工作，警2分局長王森暘強調防疫人人有責，警方的民間巡守隊資源也是宣導的利器。

台南市中西區開山里因官方登革熱提醒簡訊系統出錯，一夕成全台知名地區，疫情持續發熱中，中西區公所加緊腳步，動員宣導家戶落實孳生源清除，11日結合第2警分局銀同里巡守隊出發到各菜市場作宣導工作。

這場防疫宣導出動前，請來登革熱防治中心衛教人員張秀霞給予專業孳清指導，巡守隊員也打扮成王爺出巡模樣吸引注意，達到宣傳效果。

巡守隊員11日上午搭乘警備車，出發前往中西區復興市場、水仙宮市場、第一小康市場、保安市場、友愛市場等5座菜市場發送傳單，宣導登革熱防治工作，

中西區長蕭泰華表示，中西區防疫進入警戒狀態，連日大雨下下停停更讓防疫噴藥效果減半，重複的孳清工作是防止這波疫情擴散的關鍵重點，可惜仍有住戶的孳清觀念有待加強，近日持續發現陽性積水容器，因此宣導工作必須持續，也需要各界人力加入成為防疫尖兵。

(中時 )