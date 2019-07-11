國民黨總統初選參選人、前新北市長朱立倫今接受廣播專訪，對於同樣投入黨內初選的前鴻海董事長郭台銘在接受媒體訪問時落淚，他又直言，郭可能第一次參與，不要這麼激情，「落淚幹嘛？黨內有什麼好落淚的？」大家都是隊友、兄弟。此外，朱也提及，藍軍的關鍵還是在選後的整合，若無法整合，「柯文哲一定得利」，只要藍軍不團結「他空間就很大」。

談起國民黨內目前狀況，朱立倫指出，自己離開新北市長職位至今，都是堅持到底，也覺得國民黨不再有任何所謂「黃袍加身」，大家以民主機制全力以赴，自己也不怕接受挑戰，即便失敗也會勇於面對，一定全力以赴到最後一天、最後一分鐘，且無論民調高低都堅持這個原則。

他進一步說，這次大家都認為朱立倫最有經驗，是傳統政治人物中的佼佼者，但還出了兩位參選人，一是政治素人郭台銘，另外則為韓國瑜，都是政治歷史上前所未見的，兩人的特殊狀況創造了國民黨如今初選的可看性。

朱立倫坦言，自己承受了酸甜苦辣，但也希望這是國民黨、民主的轉型，而7月15日後，最擔心的則是柯文哲或民進黨會漁翁得利，這就要看大家是否有風度、氣度，願意面對若支持的參選人無法獲得提名，接下來怎麼辦？且如今柯文哲正在蠢蠢欲動，還有其他陣營包含綠營，會不會見縫插針？小黨串連？未來都是大變數。

被問及是否擔心贏得初選輸了大選？朱表示，這疑慮絕對是在的，但現在不能負面態度，只能積極希望大家能團結，每個人都要盡力、努力，且自己也呼籲郭台銘，可能他是第一次參與，不要這麼激情，「落淚幹嘛？黨內就落淚，黨內有什麼好落淚的？」大家都是朋友、隊友、兄弟。

(中時 )