電腦不只會選土豆，也能選豬仔！國家實驗研究院高速網路與計算中心（國研院國網中心）與基龍米克斯生物科技公司合作，一同用基因定序和AI技術，挑選出最健康、最適於繁殖下一代的種豬，發展精準農業的智慧未來。

7月1日起，台灣正式成為口蹄疫非疫區，有望在明年5月正式取得世界動物衛生組織（OIE）認證，與日本並列亞洲唯二不用打疫苗的口蹄疫非疫區，讓台灣豬肉重新出口到國際市場。台灣豬肉產業的年產值接近700億元，其中種豬產業扮演著非常重要的支援角色，而「種豬繁殖性能檢定」則是這個產業的核心業務。

篩選種豬的傳統作法，是由畜牧場老師傅或豬農用肉眼判定豬齡3個月以上的小豬，看其外觀特性與生長情形；或使用單基因3~9個標記檢測方式，來逐隻逐期的檢定和分類。基龍米克斯將「種豬繁殖性能檢定」方式翻轉革新，從單基因的「檢定現況」進階成全基因的「預測未來」，出生7天的小豬即可被確認是否能成為優良種豬。

基龍米克斯運用國研院國網中心打造的AI雲端平台「台灣計算雲」（Taiwan Computing Cloud, TWCC），以全基因定序、分子檢測技術及數量化遺傳分析資訊，高速且精準地演算大量基因資料，不僅建立了種豬分子育種分析技術，更進一步透過機器學習和AI推論，加快育種速度並降低成本，也同時保存優良種源基因，協助台灣精準農業發展和產業升級。

國研院國網中心史曉斌主任表示，TWCC平台可大幅提高運算效率，將過往需要以年計算的時間，縮短成不到10天，讓許多過去做不到的事情現在變為可能。他相信不久的以後，超級電腦不僅可以預測未來，更會創造未來。

基龍米克斯董事長游卓遠指出，農業最大的問題在於不能精準預測產期、生長狀況、環境變化和疾病發生，在科技的時代運用電腦選豬仔，擺脫農業不可預測性的困境，是必然發展的趨勢；且可複製應用到其他農業產品，不只降低損失和風險，更提升產值和國際競爭力。

(中時 )