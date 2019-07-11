大陸中央生態環保督察組進駐上海 11:552019/07/11 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸生態環境部11日公布，中央第一生態環保督察組近日正式進駐上海，成為繼中國五礦之後，本輪督察第二個進駐對象。7月11日，中央第一生態環保督察組對上海市開展生態環保督察工作動員會在上海召開，包括上海市委書記李強等人出席。 生態環境部9日已宣布，中央生態環境保護督察組近日將陸續進駐上海、福建、海南、重慶、甘肅、青海6省市，以及中國五礦集團有限公司、中國化工集團有限公司兩家中央企業，開展第二輪第一批中央生態環境保護督察。 (工商 ) #生態 #中央 #督察組 #環境 #生態環保 也許您會感興趣 推薦閱讀 習重構黨政關係 強化黨中央領導 04:092019/07/07 話題觀察 日重啟捕鯨 生態淪政治籌碼 01:192019/07/07 國際大事 傳搭載鴻蒙系統的華為手機於10月推出 16:372019/07/07 財經 仲夏7月 快來鰲鼓濕地森林園區賞蝠趴趴走 17:522019/07/07 旅遊 盧秀燕化身紫斑蝶導覽員教童觀察 17:522019/07/08 政治 陸生態環境部：督察期間禁止一刀切行為 04:102019/07/10 全球財經 盛弘上半年合併營收15億元 健康照護生態系成型 19:052019/07/10 財經 小墾丁推「教育旅行」驚艷國際 10多個亞洲城市成功搭上線 03:282019/07/11 生活 中央黨校中青班 被視為升官跳板 04:092019/07/11 話題觀察 郭炮轟黨中央 等著被綠殲殺 01:052019/07/11 政治要聞 兩岸熱門新聞 美將售台F-16V 陸或武力表態 - 日報 全球最貴戰機 美B-2第1 陸殲-20第5 - 日報 華為加持 全球首個5G全覆蓋國家出爐 - 兩岸 殺豬冒怪蛋似中藥材豬砂 價值逾3千萬台幣 - 兩岸 - 旺報 第2艘055大驅海試 2020有望服役 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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