大陸生態環境部11日公布，中央第一生態環保督察組近日正式進駐上海，成為繼中國五礦之後，本輪督察第二個進駐對象。7月11日，中央第一生態環保督察組對上海市開展生態環保督察工作動員會在上海召開，包括上海市委書記李強等人出席。

生態環境部9日已宣布，中央生態環境保護督察組近日將陸續進駐上海、福建、海南、重慶、甘肅、青海6省市，以及中國五礦集團有限公司、中國化工集團有限公司兩家中央企業，開展第二輪第一批中央生態環境保護督察。

(工商 )