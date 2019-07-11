日本「隼鳥2號」小行星探測機11日再度成功登陸「龍宮」小行星。隼鳥2號這次是為了完成世界上首次的任務，採集小行星內部的岩石。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）11日上午宣布，隼鳥2號已成功登陸龍宮。這趟的任務是在蒐集小行星地下物質的相關樣本，以協助科學家瞭解太陽系演化歷史。

隼鳥2號降落龍宮的數秒內，便從探測機下方伸出筒狀裝置接觸地表，並在那一瞬間發射子彈，再成功採集被震碎的岩石。

(中時 )