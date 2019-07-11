隼鳥2號再成功登陸龍宮 目標史上首任務 11:372019/07/11 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本「隼鳥2號」小行星探測機11日再度成功登陸「龍宮」小行星。隼鳥2號這次是為了完成世界上首次的任務，採集小行星內部的岩石。 日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）11日上午宣布，隼鳥2號已成功登陸龍宮。這趟的任務是在蒐集小行星地下物質的相關樣本，以協助科學家瞭解太陽系演化歷史。 隼鳥2號降落龍宮的數秒內，便從探測機下方伸出筒狀裝置接觸地表，並在那一瞬間發射子彈，再成功採集被震碎的岩石。 (中時 ) #小行星 #成功 #任務 #11 #岩石 也許您會感興趣 推薦閱讀 2019下半年星座運勢 Jessica老師神剖析 04:092019/07/07 企業經營 《通信網路》亞太電限量5000名，月租11元不綁約 09:092019/07/09 財經 全國最高露天「天空樹茶饗宴」 霸氣台灣特色11道茶點 17:022019/07/09 旅遊 歡慶16週年 法雅客盛夏遊行回饋起跑 18:322019/07/09 生活 FUN暑假！7-11小小店長活動 首推APP報名 22:192019/07/09 財經 11檔傳產 資金避風港 04:102019/07/10 證券．權證 台中購物節今開跑 11家夜市祭限時優惠 16:112019/07/10 生活 台中購物節10日開跑 11家知名夜市祭出限時優惠 15:252019/07/10 財經 王焜炫涉賄交保 嘉縣議會將速辦補宣誓 16:072019/07/10 社會 隼鳥2號下降高度 明二度登陸龍宮 16:302019/07/10 國際 國際熱門新聞 貿易戰新苦主？美要對這國發起301條款調查 - 時事 嗆性侵被害人閉緊雙腿 恐龍法官慘了 - 國際 這樣太可怕！梅根抱兒亮相嚇壞人 - 名流 報復！ 伊朗革命衛隊企圖扣英油輪 - 國際 2對28！川普爆與色魔富豪廝混封面女 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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